“Tung” tin thất thiệt về việc người nước ngoài lừa đảo, thôi miên và moi sạch tiền của một shipper ở Thanh Vị, Thanh Mỹ gây hoang mang cho người dân trên địa bàn, 2 cá nhân đã bị xử phạt.

Thông tin từ Công an Hà Nội cung cấp, trước đó, người dân trên địa bàn xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội được một “phen” hoang mang, lo lắng trước thông tin có một người nước ngoài lừa đảo với chiêu trò thôi miên, sau đó “moi” sạch tiền của một shipper ở Thanh Vị, Thanh Mỹ.

Bác thông tin người nước ngoài thôi miên, moi sạch tiền của một "shipper".

Thông tin thất thiệt trên xuất phát từ mạng xã hội. Nhanh chóng, lực lượng Công an thị xã Sơn Tây đã rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và phát hiện một số tài khoản facebook chia sẻ hình ảnh, thông tin và bình luận nội dung người nước ngoài lừa đảo.

Công an thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo Đội An ninh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Thanh Mỹ tiến hành kiểm tra, làn rõ sự việc.

Qua xác minh, Công an thị xã Sơn Tây xác định những thông tin trên là bịa đặt, không đúng sự thật, gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn.

Công an làm việc với người tung tin đồn thất thiệt.

Liên quan tới sự việc, 2 người đăng tải nội dung trên là chị N.T.N (trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây) và chị P.T.H.N (trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây) đã được Công an thị xã mời đến làm việc.

Tại Cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đặc biệt, chị N.T.N đã thừa nhận mình chính là “tác giả” khi thêm những tình tiết “bị thôi miên”, “moi sạch tiền” để gây sự chú ý của mọi người. Cả hai đã gỡ bài viết và đính chính thông tin.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử lý đối với hai người phụ nữ trên.

Tư Viễn