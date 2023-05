Bi kịch của “cậu ấm” cuồng yêu (kỳ 1): Giết tình địch, bắt người tình làm con tin

Nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái đang di chuyển trên phố thì bất ngờ bị một xe taxi chạy cùng chiều áp sát, ép vào lề đường. Ngay sau đó, một đối tượng xuống xe taxi xông tới, dùng dao đâm gục nam thanh niên, cưỡng ép cô gái đi cùng lên taxi rồi rời khỏi hiện trường.

Án mạng giữa phố

Đêm 15, rạng sáng 16/9/2022, nhiều người dân khi di chuyển qua tòa nhà số 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội bàng hoàng trước việc 1 nam thanh niên bị đâm gục ngay chỗ. Đối tượng gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường

Sau khi bị tấn công, nam nạn nhân đã được người dân thông tin tới cơ sở y tế và lực lượng công an. Chỉ ít phút sau, xe cứu thương cũng như các trinh sát thuộc Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành kiểm tra hình ảnh từ camera cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái đang di chuyển trên phố Láng Hạ thì bất ngờ bị một xe taxi chạy cùng chiều áp sát, ép vào lề đường. Lập tức, một đối tượng xuống xe taxi từ ghế sau đã xông tới, dùng dao đâm gục nam thanh niên, cưỡng ép cô gái đi cùng lên taxi rồi rời khỏi hiện trường.

Tất cả sự việc nói trên xảy ra trong khoảng thời gian dưới 30 giây khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi những người có mặt tại hiện trường không nhìn rõ mặt hung thủ cũng như diễn biến sự việc.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân nằm lại hiện trường chính là anh N.T (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) dù được đưa vào bệnh viện điều trị tuy nhiên do vết thương quá nặng, người này đã tử vong. Còn cô gái trẻ bị kéo lên xe là chị N (SN 1994, quê Yên Bái).

Một bài toán khó đặt ra cho lực lượng đánh án là lập tức phải truy vết nghi phạm bởi lẽ, đối tượng còn đang bắt giữ chị N., tính mạng của cô gái trẻ đang “ngàn cân treo sợi tóc”, từng phút trôi qua thì nạn nhân càng nguy hiểm. Trong khi đó, hung thủ gây án vẫn đang là 1 ẩn số.

Lộ diện kẻ “cuồng yêu”

Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội trực tiếp tham gia phá án cho biết, sau khi làm rõ danh tính của nạn nhân là anh N.T, lực lượng công an đã dựng lại các mối quan hệ xoay quanh anh T. Từ đó, xác định được danh tính cô gái trẻ bị bắt ép lên xe taxi là chị N. người đang có mối quan hệ tìm hiểu để tiến tới yêu đương với anh T..

Từ việc đối tượng gây án quyết liệt tấn công, sát hại anh T, dùng vũ lực kéo chị N lên xe taxi rồi rời khỏi hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu nhận định có thể sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa ba người.

“Sau khoảng gần 1 giờ truy vấn, xác minh các mối quan hệ của chị N và anh T, chúng tôi thấy nổi bật lên trong đó là Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Thức có mối quan hệ tình cảm với chị N, hai người từng cùng nhau sống ở TP.Thái Nguyên.

Chiếc xe taxi chở Thức đến gây án và rời khỏi hiện trường có biển kiểm soát thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định chiếc xe đang di chuyển từ Hà Nội về tỉnh Thái Nguyên tại thời điểm đó nên 1 tổ công tác khoảng 7 – 8 cán bộ thuộc Công an quận Đống Đa và phòng PC02 đã lập tức được cử lên tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu duy nhất là giải cứu thành công chị N đồng thời bắt giữ Thức”, vị cán bộ điều tra cho hay.

Mọi công tác được triển khai nhanh chóng và tuyệt đối không được phép sai sót, bởi tính mạng cô gái đang gặp nguy hiểm, nhất là đối tượng Thức đang trong cơn “cuồng ghen”.

