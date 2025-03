Động đất như bom nguyên tử: Số người thiệt mạng tăng vọt lên 1.644 ở Myanmar

Số người thiệt mạng tại Myanmar không ngừng gia tăng từng giờ sau trận động đất kinh hoàng, với sức tàn phá được ví như hàng trăm quả bom nguyên tử.

Myanmar chịu động đất kinh hoàng: Số người chết tiếp tục tăng cao

Chính quyền quân sự Myanmar đã quyết định mở cửa cho hàng trăm nhân viên cứu hộ quốc tế vào ngày 29/3 để hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng khiến hơn 1.600 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất mà quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt trong nhiều năm qua.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28/3 – một trong những cơn địa chấn mạnh nhất trong thế kỷ qua tại Myanmar – đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay, cầu đường và cao tốc. Thảm họa xảy ra giữa bối cảnh đất nước đang chìm trong nội chiến, khiến nền kinh tế lao đao và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm dưới đống đổ nát ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: AFP).

Theo BBC Burmese, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng tại Myanmar đã lên tới 1.644, theo thông báo của chính quyền quân sự nước này.

Tại Thái Lan – quốc gia láng giềng, nơi cơn địa chấn cũng gây ra rung lắc mạnh – một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thủ đô Bangkok đã đổ sập, khiến ít nhất 9 người tử vong.

Ở Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar – người dân tuyệt vọng đào bới đống đổ nát bằng tay không để tìm kiếm những người sống sót. Sự thiếu hụt trầm trọng về thiết bị cứu hộ và hỗ trợ từ chính quyền đã khiến công tác giải cứu trở nên vô cùng khó khăn.

Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sập tòa tháp 33 tầng, nơi còn 47 người mất tích, trong đó có nhiều công nhân Myanmar.

Thiệt hại nghiêm trọng và dự báo đáng lo ngại

Dựa trên mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng tại Myanmar có thể vượt quá 10.000, và tổn thất kinh tế dự kiến có thể lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của nước này.

Báo cáo sơ bộ từ nhóm đối lập Myanmar NUG cho biết, trận động đất đã phá hủy ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 tuyến đường và 7 cây cầu.

Tình trạng thiệt hại nghiêm trọng buộc các sân bay quốc tế ở Naypyitaw và Mandalay phải đóng cửa. Theo NUG, tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Naypyitaw đã bị sập hoàn toàn, khiến hoạt động hàng không tại đây bị tê liệt.

Trong khi đó, một đội cứu hộ từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống Yangon – trung tâm thương mại của Myanmar – và sẽ di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, cam kết viện trợ khẩn cấp trị giá 13,77 triệu USD, bao gồm lều trại, chăn màn và các bộ dụng cụ y tế.

Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng nhanh chóng gửi viện trợ. Mỹ – dù có quan hệ căng thẳng với chính quyền quân sự Myanmar – vẫn tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Ấn Độ đã điều máy bay quân sự chở hàng cứu trợ tới Yangon và đang chuẩn bị triển khai tàu chở 40 tấn vật phẩm thiết yếu.

Bên cạnh đó, Nga, Malaysia, Singapore cũng cam kết gửi viện trợ khẩn cấp và điều động nhân viên cứu hộ tới Myanmar. Hiệp hội ASEAN cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nước này trong công tác cứu trợ và phục hồi hậu quả thiên tai. Hàn Quốc đã thông báo sẽ viện trợ 2 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Thảm họa động đất đã ảnh hưởng trên diện rộng, từ khu vực đồng bằng quanh Mandalay đến các vùng đồi núi ở bang Shan – nơi nhiều khu vực vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền quân sự.

Một cư dân Mandalay cho biết, tình trạng cứu hộ tại đây diễn ra vô cùng chậm chạp do thiếu thốn nguồn lực. "Nhiều người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhưng không có đội cứu hộ nào đến kịp. Chúng tôi không có đủ nhân lực, thiết bị hay phương tiện", người này chia sẻ qua điện thoại, đồng thời yêu cầu giấu danh tính vì lý do an toàn.

Hoạt động cứu hộ tại Thái Lan sau động đất (Ảnh: Reuters).

Thái Lan huy động toàn bộ nguồn lực cứu hộ

Dù cách tâm chấn hơn 1.000 km, thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng mạnh. Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ để tìm kiếm người sống sót và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Một nhân chứng tại hiện trường vụ sập tòa tháp 33 tầng, Chanpen Kaewnoi, 39 tuổi, cho biết cô đã lao ngay đến khu vực này sau khi nghe tin tức về sự cố. "Mẹ và em gái tôi làm việc trong tòa nhà đó. Tôi chỉ biết chạy đến và cầu nguyện họ còn sống", cô nói, nước mắt lăn dài trên má.

Trận động đất đã gây ra những mất mát quá lớn đối với Myanmar và các khu vực lân cận. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn sống sót, trong khi thế giới dõi theo và chung tay hỗ trợ quốc gia này vượt qua thảm họa chưa từng có.

"Tôi đã gọi cho em gái, nhưng dù gọi bao nhiêu lần cũng không thể kết nối," cô nói sau một đêm không ngủ tại hiện trường.

"Tôi muốn chờ mẹ và em gái. Tôi muốn được nhìn thấy họ một lần nữa", cô cho biết.

Trên khắp Bangkok - nơi các trận động đất hiếm khi xảy ra - có thể có tới 5.000 tòa nhà bị hư hại, bao gồm các tòa chung cư, theo ông Anek Siripanichgorn, thành viên Hội đồng Kỹ sư Thái Lan, tổ chức đang hỗ trợ chính quyền thành phố.

"Chúng tôi đang kiểm tra hàng trăm trường hợp. Nếu phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, chúng tôi sẽ ngay lập tức cử kỹ sư đến", ông cho hay.