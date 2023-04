Giảm hơn nửa tạ, "Thánh ăn Hàn Quốc" Soo Bin giờ độ thêm "loa", từ đầu đến chân đẹp không tì vết

Dành nhiều năm để miệt mài "gọt dáng", Yang Soo Bin giờ đẹp như idol. Vòng 1 của cô sau khi treo sa trễ và chỉnh sửa thêm phần bốc lửa.

Câu chuyện giảm cân của Yang Soobin đã là đề tài truyền cảm hứng tới các chị em phụ nữ nói riêng và hội người béo phì nói chung. Từ người được mệnh danh là "Thánh ăn Hàn Quốc" với các clip mukbang lên tới cả chục nghìn calo, giờ đây Soobin đã là con người khác. Nữ Youtuber eo ót, yêu đời và vô cùng xinh đẹp với những hình ảnh và clip triệu like.



Nếu không quen theo dõi cô trên MXH, có lẽ ít người nhận ra, cô gái trong tấm hình là Yang Soobin.

Tấm ảnh được đăng lên trang instagram của cô nàng mới chỉ 15 giờ nhưng đã nhận được gần 9K lượt thả tim. Từ gương mặt búp bê tới phong cách thời trang, đường cong quyến rũ của Yang Soobin hiện tại cứ như idol sắp debut nào đó. Hiện tại, Yang Soobin đã giảm được hơn 50kg, cô nàng hóa mỹ nhân xứ Kim Chi lộng lẫy, song điều bất ngờ hơn là cô vừa mới thực hiện ca phẫu thuật nâng cấp vòng 1.



Từng công khai quá trình giảm cân một cách tự nhiên, nói không với dao kéo nhưng giờ, Yang Soobin đã thay đổi quan điểm đó.

Trong video mới nhất đăng tải, "thánh ăn" đã một lần nói hết về mọi đồn thổi của cư dân mạng gần đây về vóc dáng của mình. Cô cho rằng, đã có nhiều người tinh ý nhận ra, vòng 1 của cô căng tròn và nảy nở hơn trước. Người đẹp gật đầu công nhận rằng, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng cấp "núi đôi". Ca phẫu thuật rất thành công và cô rất hài lòng với khuôn ngực và body hiện tại.

Theo đó, cô hé lộ, trong nhiều video livestream trước, cô đã lăn tăn rất nhiều về câu chuyện dao kéo "núi đôi". Lí do là cô giảm cân rất nhanh với số lượng lớn tới hơn 50kg. Do đó, vấn đề da chùng hay vòng 1 chảy xệ khiến cô nàng buồn rầu mỗi ngày ngày. Thậm chí, phần ngực chảy xệ còn gây phiền toái khi cô tập luyện. Khi đỉnh điểm cân nặng là gần 140kg, Soobin có vòng ngực rất lớn. Tuy nhiên, phần bầu ngực lại không lớn mà là do khung xương sườn cộng với mỡ thừa lưng.

Khi giảm cân, cô giảm được mỡ lưng, phần ngực cũng vì vậy giảm theo nhưng bộ phận này lại không thể tập luyện để săn chắc được hoàn toàn vì cấu tạo đặc biệt của nữ giới.



Cô nàng rất mãn nguyện với ca phẫu thuật treo sa trễ vòng 1 của mình. Người đẹp chia sẻ, cô đi tắm mà không ngừng trầm trồ với body của mình.

Soobin cá tính cũng hé lộ luôn, giờ đây cô đang vào đoạn bình phục sau hơn 3 tháng thẩm mỹ. Khuôn ngực đi vào ổn định và cô hoàn toàn có thể vận động thể dục thể thao như bình thường mà không có bất cứ trở lại nào. Cô cũng gửi lời khuyên tới nhiều chị em béo phì và có quyết định giảm cân thì hãy tính luôn tới phương án treo sa trễ ngực.



Sau khi giảm cân và chưa can thiệp treo sa trễ ngực, cô nàng cũng đã rất xinh đẹp và cuốn hút.



Song thực tế, khi nâng ngực xong, vẻ ngoài của "bạn gái màn ảnh" Đức Phúc thêm phần lộng lẫy hơn.

Đường cong lượn sóng hot chẳng kém bất cứ siêu sao hạng A nào của Soobin trong shoot hình chụp làm gương mặt quảng cáo cho 1 hãng giày thể thao.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cô làm ngực bị to quá. Song người đẹp sinh năm 1994 lại phủ nhận quan điểm này. Cô cho rằng, vốn cô từng nặng gần 140kg trước đây nên giờ với kích thước "núi đôi" này, cô cảm thấy không hề nặng nề hay khó khăn.

Yang Soobin vốn nổi tiếng nhờ những clip mukbang (phát sóng cảnh ăn uống) ngon mắt và được gọi với biệt danh "thánh ăn Hàn Quốc". Bên cạnh đó, cô nhận nhiều thiện cảm nhờ lối nói chuyện hài hước, tài trang điểm và ca hát. Tuy nhiên, cũng vì sở thích ăn uống và quay mukbang, cân nặng của cô ngày càng tăng, chạm mốc 138 kg vào thời điểm nặng nhất.

Ngày 10/7, Yang Soobin (sinh năm 1994) nhận hơn 20.000 lượt thích khi đăng loạt ảnh body profile (ảnh thể hiện rõ ưu điểm vóc dáng) mới nhất trên trang cá nhân và chia sẻ về hành trình giảm 50 kg. Ở phần bình luận, nhiều người nhận xét nếu so với 3 năm trước, vẻ ngoài của cô đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Giữa năm 2019, Soobin bắt đầu giảm cân sau khi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Thời điểm đó, kết quả kiểm tra chỉ số cơ thể Inbody cho thấy cô có tới 70 kg mỡ, chỉ đạt 38 trên thang điểm 100. "Vì béo, tôi bị tiểu đường, mắc nhiều bệnh lặt vặt và thường xuyên phải đến bệnh viện. Hay đau ốm là vậy nhưng tôi vẫn luôn coi thường sức khỏe của mình", cô nói trong video mới nhất. Thời gian đầu, vì không thể kiên trì quá 3 ngày nếu tự tập luyện, Soobin nhờ đến sự hướng dẫn, hỗ trợ của huấn luyện viên cá nhân.

Tháng 6/2020, Soobin phát hiện mắc bệnh ung thư thể nhú tuyến giáp và đã phẫu thuật thành công. Cô chia sẻ tình cờ phát hiện bệnh sau khi giảm cân và nhận thấy vùng cổ có điều bất thường. "Vì mỡ nên tôi còn không biết khối u đã hình thành. Nếu cứ sống như thế thì không biết bây giờ tôi thế nào, nghĩ thôi đã thấy sợ", cô kể. Trước đây, cô từng luôn viện cớ bận rộn công việc hay không có thời gian để trì hoãn việc giảm cân.

Theo kết quả kiểm tra Inbody mới nhất được chia sẻ, Soobin đã đạt 84/100 điểm, lượng mỡ giảm đi rõ rệt và cơ tăng lên. Bên cạnh đó, các chỉ số bệnh tiểu đường cũng cải thiện.



Người đẹp giờ đây vẫn tương tác với fans với 1 số clip ăn uống nhưng số lượng đã ít đi và chỉ để dành vào những ngày cheat day.