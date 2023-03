Hé lộ bí ẩn về loài mãng xà khổng lồ nặng 1,5 tấn từng “thống trị” Trái Đất

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, sau khi khủng long tuyệt chủng, loài mãng xà to lớn nhất trên Trái đất đã xuất hiện, nuốt chửng cả những con cá sấu khổng lồ thời tiền sử.

Vào khoảng 50-60 triệu năm trước, loài mãng xà lớn nhất trên Trái đất trỗi dậy. Loài trăn khổng lồ này có thể phát triển chiều dài tới 13 mét và nặng 1,5 tấn.

Xuất hiện sau và thay thế khủng long, loài trăn Titanoboa thống trị khu vực rừng Amazon rộng lớn ở Nam Mỹ và cũng xuất hiện ở Đông Nam Á.

Theo các chuyên gia, loài trăn này ưa thích môi trường sống nóng ẩm, nhiệt độ trung bình từ 30-34 độ C. Chúng có thể phát triển kích thước đến mức khổng lồ là do nhiệt độ ấm cúng, giúp sinh vật máu lạnh này phát triển mạnh hơn nhiều so với những loài trăn hiện đại ngày nay.

Loài trăn khổng lồ này từng thống trị Trái đất cách đây 50-60 triệu năm.

Giới nghiên cứu biết tới sự tồn tại của trăn Titanoboa vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 ở Cerrejón, mỏ than đá nằm phía bắc Colombia. Năm 1997, nhà địa chất học Henry Garcia tìm thấy một hóa thạch xa lạ. Ông đặt tên cho hóa thạch là "Petrified Branch" và trưng bày trong hộp kính của công ty khai thác than đá.

Năm 2003, sinh viên địa chất học Fabiany Herrera tìm thấy xác thực vật hóa thạch trong chuyến đi thực địa ở Cerrejón. Do các nhà cổ sinh vật học chưa từng khám phá khu vực này trước đây, một chuyến thám hiểm nhanh chóng được tổ chức với sự tham gia của Scott Wing, quản lý bộ sưu tập thực vật hóa thạch ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonia.

Chính Wing nhận ra hóa thạch của Garcia không đến từ thực vật. Ông gửi ảnh chụp mẫu hóa thạch tới cho chuyên gia Jonathan Bloch, nhà cổ sinh vật học ở Florida. Bloch xác định hóa thạch là phần xương hàm của động vật sống trên cạn. Tin tức thu hút nhiều sự chú ý bởi hóa thạch của động vật có xương sống trên đất liền ở thế Cổ Tân chưa bao giờ được tìm thấy ở Nam Mỹ trước đó.

Dù thế, mãi tới năm 2007, giới nghiên cứu mới tìm ra xương sống của trăn Titanoboa. Các nhà khoa học thu thập được tổng cộng 100 mẩu xương sống từ 28 con trăn. Nhờ đó, họ có thể ước tính chính xác kích thước của loài rắn tiền sử.

Năm 2012 đánh dấu một phát hiện quan trọng khác về trăn Titanoboa, đó là xương hộp sọ hoàn chỉnh. Đây là phát hiện vô cùng hiếm gặp vì hộp sọ rắn rất mỏng manh và thường vỡ nát sau khi con vật chết.

Một đặc điểm khác thường của hộp sọ tìm thấy là hàm răng khít hơn các loài trăn hiện đại, khiến giới chuyên gia suy đoán trăn Titanoboa là loài chuyên ăn lá. Nhưng xét theo kích thước, trăn Titanoboa có thể dễ dàng săn rùa và cá sấu trong cùng môi trường sống.

Nhà cổ sinh vật học Jonathan Bloch, đến từ Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian ở Panama, nói: “Đó là loài trăn khổng lồ khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người, nhưng thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của Hollywood”. Cũng theo Bloch, những con trăn khổng lồ trong các phim Hollywood cũng không to lớn bằng Titanoboa.

