Lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh và giáo viên trên cả nước thế nào?

Sau đây là các thông tin chi tiết về thời gian nghỉ hè năm học 2023 cũng như thời điểm kết thúc năm học 2022-2023 để phụ huynh và học sinh nắm được.

Lịch nghỉ hè của học sinh

Theo Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành, khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 như sau: Tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2022. Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Như vậy, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè từ tháng 6, chính xác là sau ngày 31/5/2023, tùy theo kế hoạch của từng địa phương. Thời gian nghỉ hè của học sinh năm 2023 sẽ kéo dài 3 tháng.

Lịch nghỉ hè của giáo viên

Tại Điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP có quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên như sau: Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;…

Như vậy, năm học 2022 - 2023, thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần. Ngoài thời gian nghỉ hè là 8 tuần vừa được nêu ở trên, giáo viên còn được nghỉ các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Những ưu điểm không thể phủ nhận của một kỳ nghỉ hè

Theo PGS.TS. Trần Thành Nam, (Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục - ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội), kỳ nghỉ nghè 3 tháng mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ.

Đầu tiên, kỳ nghỉ hè dài để con "sạc" lại năng lượng cho năm học mới bởi với hầu hết học sinh, năm học đã diễn ra quá vất vả, bận rộn nên đã tổn hao nhiều năng lượng tinh thần. Việc nghỉ hè trọn vẹn giúp các em thư giãn hệ thần kinh.

Cùng với đó, kỳ nghỉ hè dài ở nước ta giúp các con tránh thời tiết nắng nóng cực đoan. Vào buổi sáng hoặc chiều tối, con có điều kiện ra ngoài vận động để khỏe hơn về thể chất. Nhiều gia đình chỉ dịp hè mới có lịch luyện tập thể dục thể thao cố định cho con nhằm cải thiện sức khỏe.

Đặc biệt, thời gian nghỉ hè dài sẽ tạo cơ hội cho các thành viên gần nhau về mặt cảm xúc, tương tác chất lượng hơn, cha mẹ chú ý nhiều hơn đến những điểm mạnh của con.

Ngoài ra, kỳ nghỉ hè dài còn có thể cho phép những học sinh lớn tham gia một số công việc bên ngoài để kiếm tiền, qua đó rèn luyện tinh thần yêu lao động, tự chịu trách nhiệm với bản thân và giúp đỡ người khác.

Kỳ nghỉ hè dài cũng giúp các giáo viên cũng được nghỉ ngơi, tránh sự kiệt sức về tinh thần, hồi phục lại sau 9 tháng làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để các thầy cô cập nhật, củng cố kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho năm học mới.

Đỗ Vi