Nên để máy lạnh chạy cả ngày hay bật tắt để tiết kiệm điện

Nhiều người dùng cho rằng nên tắt máy lạnh mỗi khi ra khỏi phòng giúp tiết kiệm điện, tuy nhiên hành động này có thể phản tác dụng.

Người dùng nên giữ máy lạnh bật liên tục nếu không phải rời phòng quá lâu. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người dùng vẫn cho rằng mỗi khi ra khỏi phòng trong thời gian ngắn dưới 1 giờ thì nên tắt máy lạnh, về bật lại sẽ giúp tiết kiệm điện. Cũng có những người dùng chủ động tắt máy lạnh khi đủ mát, chỉ bật lên khi nhiệt độ tăng, phòng nóng lên.

Tuy nhiên, nếu thời gian ra ngoài quá ngắn, việc để máy lạnh hoạt động có thể còn tiết kiệm điện hơn là tắt đi bật lại.

Mỗi lần khởi động, toàn bộ hệ thống gồm máy nén, động cơ của quạt máy lạnh phải làm việc lại từ đầu, do vậy điện năng tiêu tốn sẽ lớn hơn rất nhiều so với tình trạng hoạt động thông thường. Theo anh Lê Danh, chuyên viên tư vấn tại một hệ thống siêu thị điện máy, trong quá trình khởi động, máy lạnh tiêu tốn điện năng gấp 3 lần so với vận hành bình thường để nhanh chóng đạt đến nhiệt độ mà người dùng cài đặt.

Các dòng máy lạnh có Inverter sẽ tiết kiệm điện năng đáng kể nếu người dùng phải bật máy lạnh liên tục. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, để duy trì nhiệt độ phòng, hệ thống hoạt động ở mức công suất nhỏ hơn, tùy vào mức chênh lệch với nhiệt độ không khí bên ngoài cũng như mức độ thoát nhiệt của căn phòng.

Việc tắt, bật máy lạnh nhiều lần còn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của sản phẩm như đảo lộn quá trình vận hành thông thường của máy, làm độ bền của sản phẩm suy giảm, tuổi thọ ngắn lại.

Không chỉ gây tốn điện, thói quen này còn khiến sức khỏe của người ngồi trong phòng bị ảnh hưởng, đặc biệt là người nhạy cảm như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Bởi bật - tắt máy lạnh liên tục sẽ khiến cho nhiệt độ xung quanh cơ thể bị thay đổi liên tục.

Thậm chí, duy trì tình trạng cơ thể trong môi trường nhiệt độ thay đổi liên tục còn trở thành nguyên nhân gây ra chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi hoặc các bệnh liên quan đến hô hấp và sốc nhiệt.

Theo TCL, người dùng nên để nhiệt độ phòng ở mức ổn định và chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ khoảng 7 - 8 độ C. Nhiệt độ cài đặt trong phòng cũng không nên quá thấp, mức nhiệt độ hợp lý khoảng từ 26 - 28 độ C sẽ là hợp lý nhất với khí hậu Việt Nam.

Đối với những nơi có nhu cầu sử dụng máy lạnh trên 8 tiếng/ngày, người dùng có thể cân nhắc việc chi thêm tiền mua máy lạnh có inverter để tiết kiệm điện năng. Với máy lạnh inverter, khả năng điều chỉnh động cơ máy nén theo nhu cầu thực tế giúp sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm và giảm chi phí điện cho gia đình.

Ngoài ra, khi phòng đã được làm mát và đi vào ổn định, người dùng có thể cài đặt các chế độ tiết kiệm điện trên máy lạnh như: Sleep, Fan Speed, ECO tùy vào dòng điều hòa. Các chế độ này cũng giúp giảm công suất hoạt động của máy lạnh, trong khi vẫn duy trì được nhiệt độ mong muốn.