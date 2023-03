Người đàn ông cao thêm hơn 45cm sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u não

Jamie Connolly chỉ nghĩ bản thân nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa, không biết một khối u đã hình thành trong não, cản trở sự phát triển của anh.

Theo Express, Jamie Connolly (35 tuổi, ở Rowley Regis, West Midlands, Anh) đã chia sẻ câu chuyện chiều cao tăng vượt bậc sau khi một khối u phát triển chậm được loại bỏ khỏi não của anh.

Cụ thể, Jamie luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn so với bạn bè đồng trang lứa khi chỉ cao 1,25m ở tuổi 16. Sau lần bị co giật trong lúc chơi điện tử, người đàn ông đã trải qua một loạt kiểm tra. Kết quả cho thấy một khối u hình thành trong não của Jamie, cản trở sự phát triển của anh.

Khối u được chẩn đoán là u sao bào (Astrocytoma) vào năm 2004. Sau nhiều ca phẫu thuật, khối u trong não của Jamie đã được bác sĩ loại bỏ. Kể từ đó, chiều cao của Jamie đã tăng hơn 45cm lên khoảng 1,7m trong vài tháng.

“Trước đây, tôi luôn nhỏ bé hơn so với bạn bè ở trường. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ nguyên nhân do một khối u não. Sau đó, tôi phát hiện một khối u đang phát triển ở vùng não chịu trách nhiệm về các chứng năng quan trọng, bao gồm cả sự tăng trưởng”, người đàn ông 35 tuổi chia sẻ.

Anh nói thêm: “Mặc dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ khối u nhưng thị lực của tôi vẫn bị ảnh hưởng, kết quả là tôi phải đeo kính. Một phần khối u vẫn còn đó vì việc loại bỏ toàn bộ có thể khiến tôi bị liệt”.

Khối u hình thành trong não đã cản trở sự phát triển của người đàn ông. Ảnh: Mirror

Hiện tại, Jamie đang được theo dõi chặt chẽ với các lần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo khối u không quay trở lại. Anh cũng trở thành người hỗ trợ một chiến dịch của Quỹ Nghiên cứu Khối u não nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh.

“Những tác động của khối u não thường dẫn đến sự thay đổi tính cách, mất trí nhớ có chọn lọc, hoặc tăng trưởng nhảy vọt ở người trưởng thành.

Khối u não gần tuyến yên có thể gây ra những thay đổi lớn về kích thước vật lý hoặc làm chậm tuổi dậy thì. Sở dĩ như vậy là vì khối u ảnh hưởng đến mức độ hormone mà tuyến yên sản xuất”, Mirror dẫn lời Tiến sĩ Karen Noble tại Quỹ Nghiên cứu Khối u não.

Chậm phát triển ở giai đoạn sớm là một dấu hiệu phổ biến ở trẻ em và người trẻ tuổi chịu ảnh hưởng từ khối u não. Đây là yếu tố quan trọng cần được nhận thức do người ở mọi lứa tuổi đều bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm ung thư Moffitt (thành phố Tampa, Florida, Mỹ), trong những năm gần đây, gần 13% ca u não mới được chẩn đoán ở bệnh nhân dưới 2 tuổi, 9% trường hợp nằm trong độ tuổi từ 20 – 34.

Không may, khối u lành tính khó để phân biệt với khối u ác tính do chúng có những triệu chứng tương tự nhau. Cả u não lành tính và ác tính đều thường gây co giật hoặc các vấn đề thần kinh khác như tê liệt, nói khó.

Tuy nhiên, dù đó có phải khối u ác tính hay không thì việc loại bỏ kịp thời là rất quan trọng. Nếu không, khối u có thể phát triển lan rộng sang các phần khác của não, dẫn đến suy giảm các chức năng thiết yếu của cơ quan này.

Đinh Kim (Theo Express, Mirror)