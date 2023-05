Phá băng nhóm 'xã hội đen' là người nhà 'đàn em của Năm 'Cam'

Việc triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tiểu thương tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền và người dân địa phương, mà còn góp phần rất quan trọng trong việc giữ vững trật tự an toàn xã hội, đồng thời từng bước đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động phức tạp theo kiểu băng nhóm 'xã hội đen' trên địa bàn TP HCM...

Đối tượng Châu Phát Tuấn (bìa phải) và Châu Phát Ti tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM.

Công an TP HCM cho biết phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (thuộc khu vực phường 7, quận 8) do các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu (các đối tượng này có mối quan hệ chú - cháu ruột; và là em ruột, cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em - đàn em của Năm “Cam” đã bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003).

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều có nhiều tiền án về các tội “giết người”, “cướp tài sản”; thu nhận "đàn em” là những đối tượng "cộm cán" để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tài khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Nhiều tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên tạo cớ gây mâu thuẫn, chửi bới, gây áp lực và hành hung... Để “yên thân” buôn bán, các tiểu thương chấp nhận đóng một khoản tiền cho nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng. Dù rất bức xúc nhưng các nạn nhân không dám tố cáo đến cơ quan Công an.

Công an TP HCM đã xác lập chuyên án nhằm làm rõ hành vi, bắt giữ băng nhóm tội "xã hội đen" trên. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án chia thành nhiều mũi thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến băng nhóm này, vận động thuyết phục người dân mạnh dạn tố cáo các đối tượng.

Đối tượng Châu Phát Hùng tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn.

Công an TP HCM đồng thời kêu gọi những người là nạn nhân bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên gây tổn hại sức khỏe hoặc cưỡng đoạt tài sản liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh số điên thoại 0976030303) để trình báo và được hỗ trợ.

"Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục xác minh thông tin liên quan các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại các địa bàn trọng điểm như bến xe, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố để tập trung đấu tranh, triệt phá, không để các đối tượng manh nha hoạt động", Công an TP HCM cho biết thêm.

P. Luật