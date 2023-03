Quay clip 'cà khịa', cô giáo Tiểu học tại Hà Nội bị thầy Hiệu trưởng đấm bầm tím

Công an Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Lê Thành Đô là Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên của nhà trường, về hành vi gây mất trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo lịch công tác, ông Lê Thành Đô có tiết dạy ở lớp 3A. Do ông Đô bận đi họp tại UBND Thị trấn nên nhờ bà Đỗ Thị Nụ, giáo viên của trường, dạy thay trong thời gian này.

Khi họp xong ông Đô trở về trường thay bà Nụ tiếp tục dạy lớp 3A. Bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, đã dùng điện thoại quay video lớp 3A trong thời điểm ông Đô đang dạy, có nói rằng ông Đô bỏ tiết và vào dạy học sinh muộn.

Thấy bà Lan quay clip, ông Đô yêu cầu cô giáo này không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh, nhưng bà Lan không rời đi và tiếp tục “cà khịa” cho rằng ông Đô bỏ tiết vào dạy muộn.

Thời điểm đó, cùng chứng kiến sự việc, bà Ngô Thị Hương, giáo viên Trường tiểu học Đại Nghĩa (vợ ông Đô), đang dạy ở lớp 2A đã đến và yêu cầu bà Lan không quay video, nhưng bà Lan vẫn tiếp tục và to tiếng gây mất trật tự tại lớp học.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Hương giằng co không cho bà Lan tiếp tục quay clip thì bị bà Lan cắn vào ngón tay cái và cánh tay phải. Ông Đô đến can ngăn hai bên, trong lúc can ngăn có hành vi đấm vào mặt bà Lan.

Hậu quả, bà Hương bị bầm tím, sưng đau ngón cái và cánh tay phải; bà Lan bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái. Bà Lan và bà Hương đều từ chối giám định thương tích.

Hồng Đức