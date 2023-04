Sới đá gà "khủng", giao dịch tới 6 tỷ đồng/ngày hoạt động ra sao?

Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau. Mỗi cặp cá cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày dao động từ khoảng 500 triệu đồng đến 6 tỷ đồng.

Theo báo Công an nhân dân, tối ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, đã tạm giữ hơn 40 đối tượng đánh bạc do Huỳnh Văn Thành (SN 1985, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, vào chiều ngày 5/4, Công an huyện Tân Châu triệt phá trường gà quy mô lớn tại khu vực Cồn đất thuộc, thuộc ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 46 đối tượng và thu giữ tang vật gồm: Hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 10 cặp cựa gà sát, 12 xe mô tô, 4 xe ô tô, 80 bàn ghế nhựa...

Nhóm người trong sới đá gà bị tạm giữ. Nguồn: Dân Trí

Các đối tượng khai, trường gà này do Thành cầm đầu. Hàng ngày, trường gà thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, TP.HCM và Tây Ninh đến sát phạt.

Theo báo Dân Trí, trước các trận đấu, Thành cho dựng lều trại che chắn, sắp ghế ngồi, mắc võng cho người đến chơi nghỉ ngơi. Tại đây có người phục vụ cơm nước cho nhóm người đánh bạc.

Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau. Mỗi cặp cá cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày dao động từ khoảng 500 triệu đồng đến 6 tỷ đồng. Mỗi cặp gà đá, Thành thu tiền trọng tài 10% trên số tiền cá cược của bên thắng và lấy thêm 5% tiền làm biện gà cho những người đá hàng sáo bên ngoài. Thành thu lợi trong ngày từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)