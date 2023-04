Thót tim cảnh 2 bà cháu bị kẹt thang máy tại chung cư ở Hà Nội: Công an thông tin vụ việc

Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái trong thang máy đang hoảng loạn, tìm mọi cách cạy cửa, còn người bà ở bên ngoài cũng cố gắng luồn tay, chân vào để giữ thang máy nhằm giải cứu cháu gái.

Tối 15/4, mạng xã hội được phen "thót tim" trước nội dung đoạn clip ghi lại cảnh 2 bà cháu bị kẹt thang máy tại một chung cư. Bài đăng chia sẻ, nơi xảy ra vụ việc lại tại chung cư The Terra An Hưng (La khê, Hà Đông, Hà Nội).

Đoạn clip quay từ camera giám sát ghi lại thời điểm xảy ra sự việc là vòa 20h43' ngày 14/4. Lúc này, có 2 bà cháu đang chuẩn bị bước vào thang máy. Cháu gái bước vào trước thì bất ngờ cửa thang đóng lại, còn người bà vẫn đang ở bên ngoài. Sự việc khiến bé gái vô cùng hoảng sợ và liên tục ấn nút giữ để cửa thang máy mở ra nhưng bất thành.

Do quá sợ hãi, bé gái liên tục dùng tay và chân cố gắng cậy cửa thang máy. Trong khi đó, ở phía ngoài, người bà cũng cố cũng cố luồn tay, chân vào để giữ thang máy nhằm giải cứu cháu gái nhưng cửa thang máy vẫn không mở hẳn ra. Sau đó, bé gái liền với tay lên, cố gắng ấn chuông báo động trong thang để cầu cứu Ban quản lý tòa nhà.

Đoạn clip được đăng tải thu hút sự quan tâm theo dõi của cư dân mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc ra sao nhưng khi xem clip ai cũng thấy hoảng sợ. Nhiều người cầu mong 2 bà cháu bình an.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hai bà cháu bị kẹt thang máy tại chung cư trên địa bàn phường xảy ra vào khoảng 20h45 phút tối 14/4.

Theo lãnh đạo Công an phường La Khê, sự cố xảy ra do lỗi kĩ thuật của thang máy. Ngay khi xảy ra sự cố, kĩ thuật của tòa nhà đã có mặt, xử lý đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

“Cháu bé chỉ hoảng sợ chứ không có vấn đề gì về sức khỏe. Sự việc đã được lập biên bản giữa các bên”, lãnh đạo Công an phường La Khê thông tin.

