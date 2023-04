Trước lùm xùm với diễn viên Ngọc Lan, Manulife báo lãi kỷ lục 2.562 tỷ đồng

Năm 2022, Công ty TNHH Manulife Việt Nam lãi kỷ lục 2.562 tỷ đồng. Để tăng trưởng nhanh chóng quy mô, Manulife đã chi rất đậm lương, thưởng, hoa hồng cho đội ngũ nhân viên cũng như các đại lý của mình.

Năm 2022, Công ty TNHH Manulife Việt Nam lãi kỷ lục 2.562 tỷ đồng. Để tăng trưởng nhanh chóng quy mô, Manulife đã chi rất đậm lương, thưởng, hoa hồng cho đội ngũ nhân viên cũng như các đại lý của mình.

Lợi nhuận kỷ lục

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 mới được Công ty TNHH Manulife Việt Nam công bố gần đây, kết quả kinh doanh của Công ty có thể xem như “một trời một vực” so với năm trước.

Manulife lãi sau thuế 2.562 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2021, Manulife ghi nhận lỗ sau thuế 4.741 tỷ đồng thì sang năm 2022, công ty này thu về 2.562 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam đạt hơn 26.322 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 18.580 tỷ đồng, giảm hơn 33%. Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm là gần 15.379 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2021, chi phí hoa hồng bảo hiểm chiếm 3.191 tỷ đồng, giảm 5%...

Như vậy, sau khi trừ các loại chi phí, doanh nghiệp này lãi gộp hơn 7.742 tỷ đồng từ mảng kinh doanh bảo hiểm.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ gần 5% xuống 4.820 tỷ đồng doanh thu,giảm 5%), trong khi chi phí hoạt động tài chính tăng 193% lên 2.366 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo, ghi nhận lần lượt ở mức 5.912 tỷ đồng và 2.984 tỷ đồng. Tuy vậy, Manulife năm 2022 lại bớt được hơn 34,6 tỷ đồng các chi phí khác. Nhờ vậy, Manulife Việt Nam lãi sau thuế kỷ lục hơn 2.562 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Bảo hiểm Manulife tăng thêm 14,4% lên hơn 106.378 tỷ đồng, được hình thành chủ yếu từ tài sản dài hạn (chiếm 72%).

Đối với tài sản ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn. Tính đến cuối năm 2022, Manulife Việt Nam đã rót hơn 1.500 tỷ đồng vào đầu tư ngắn hạn trái phiếu doanh nghiệp. Đây là các loại trái phiếu có kỳ hạn gốc từ 3-5 năm và được hưởng lãi suất từ 6,64-10,50%/năm.

Ngoài ra, Manulife còn dành 10.200 tỷ đồng đầu tư dài hạn cho trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương.

Nợ phải trả vào thời điểm cuối năm 2022 của Manulife Việt Nam tăng lên 89.431 tỷ đồng, phần lớn là nợ dài hạn (chiếm 82,5%). Nguồn vốn chủ sở hữu là 16.947 tỷ đồng, tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Chi đậm lương, thưởng cho nhân viên và các đại lý

Với kết quả kinh doanh lạc quan, Manulife Việt Nam đã chi rất đậm lương, thưởng, hoa hồng cho đội ngũ nhân viên cũng như các đại lý của mình. Điều này được thể hiện thông qua số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 mới được công bố.

Manulife chi 1.133 tỷ đồng chi phí lương nhân viên năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, chi phí lương của Manulife ghi nhận ở mức 1.133 tỷ đồng. Tính đến cuối năm, Manulife có 1.153 nhân viên (tăng 154 người so với năm 2021).

Như vậy, mức thu nhập bình quân mỗi người nhận được khoảng 1 tỷ đồng. Con số này có thể bao gồm cả những khoản chi phí bắt buộc theo lương nhưng cũng là mức cao bất ngờ trong ngành tài chính nói chung.

Công ty còn chi gần 4.200 tỷ đồng cho việc khen thưởng, hỗ trợ đại lý. Tuy nhiên, báo cáo không cho thấy có bao nhiêu trong số tiền hoa hồng này trả cho các đại lý là nhân viên công ty hay là các đại lý bên ngoài.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân của nhân viên công ty lên tới hơn 334 tỷ đồng, phần nào cho thấy tổng số tiền hoa hồng mà nhân viên của Manulife nhận được không hề nhỏ, có thể lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân của đại lý Manulife cũng phát sinh gần 174 tỷ đồng.

Quy mô nộp thuế thu nhập cá nhân của Manulife có thể gọi là “khủng” so với các doanh nghiệp lớn khác trên sàn. Ví dụ, so sánh với Tập đoàn Hòa Phát, 28.500 nhân viên đã đóng 218 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân trong năm 2022, thấp hơn so với Manulife Việt Nam. Trong khi đó, số lượng nhân viên của Manulife chỉ bằng 4% tổng số nhân viên của Hòa Phát.

Tiêu chí thu nhập và chế độ phúc lợi tốt là một trong những yếu tố đưa Manulife góp mặt trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất năm 2022 ngành bảo hiểm nhân thọ do Viet Research công bố.

Theo giới thiệu, Manulife Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam. Hiện 100% vốn của Manulife Việt Nam thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Manulife (trụ sở tại Canada). Thời gian gần đây Manulife Việt Nam gây chú ý khi vướng phải lùm xùm với diễn viên Ngọc Lan liên quan đến thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Vân Anh