Tranh cãi việc nữ diễn viên bị gia đình từ mặt vì đóng phim người lớn

Những chia sẻ của nữ diễn viên Erena So khi quyết định gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật Bản tạo nên những tranh luận trái chiều.

Erena So được cho là người Hong Kong, Trung Quốc đầu tiên tham gia ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản. Nữ diễn viên 26 tuổi đã bán những bức ảnh táo bạo trên mạng, dành một năm để liên hệ với các nhà sản xuất Nhật Bản, tiếp cận các công ty để được giúp đỡ, trước khi có được vai diễn đầu tiên.

Người mẫu kiêm diễn viên Erena So gần đây gây chú ý khi giải thích lý do cô gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản. Erena So hy vọng thay đổi cái nhìn của người Trung Quốc với tình dục và những cá nhân sẵn sàng lên mạng bán những bức ảnh nóng của chính họ.

Nữ diễn viên Erena So quyết định gia nhập ngành phim ảnh người lớn của Nhật Bản (Ảnh: May Tse).

"Tôi hy vọng trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng. Một khi bạn làm được điều mà người khác không làm được, người ta sẽ lắng nghe tiếng nói của bạn", cô nói. Chia sẻ của Erena So làm dấy lên làn sóng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Bản thân gia đình Erena đã thể hiện sự phản đối với cô. Họ tuyên bố từ mặt nữ diễn viên và không liên lạc với con gái từ khi biết Erena trở thành diễn viên phim 18+. Tuy nhiên, thái độ dứt khoát của gia đình không cản trở quyết tâm của nữ diễn viên 26 tuổi. Cô nói: "Tại sao mình không làm điều mình muốn làm mà phải chờ sự đồng ý của người khác?".

Erena So tâm sự, công việc diễn viên phim khiêu dâm chỉ là một bước đệm của cô trong quá trình gia nhập showbiz Nhật Bản. Nữ diễn viên hy vọng, khi được nhiều người biết tới, cô có thể tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình chính thống. "Tôi thực sự thích công việc diễn xuất. Tôi hy vọng mình có thể diễn cho đến khi không thể diễn được nữa", cô nói với tờ SCMP.

Bên cạnh những ý kiến phản đối, Erena cho biết, cô cũng nhận được những lời ủng hộ từ phụ nữ Trung Quốc. Một số người nói rằng họ ngưỡng mộ "sự dũng cảm" của nữ diễn viên.

Chuyên gia Yvonne Yau Hoi-yan cũng bày tỏ quan điểm về quyết định của nữ diễn viên Erena. "Tôi không nghĩ có người xem trọng tuyên bố của cô ấy về hy vọng mang lại sự thay đổi theo hướng nghiêm túc khi quyết định đóng phim khiêu dâm. Chỉ có thể thay đổi nhận thức của thiểu số về quan điểm tình dục, những người sử dụng thân thể của họ để kiếm tiền", chuyên gia Yvonne nói.

Theo Yvonne Yau Hoi-yan, điều khó thay đổi trong tâm thức người Á Đông chính là việc đàn ông luôn chủ động các vấn đề tình cảm, tình dục, trong khi phụ nữ đóng vai trò thụ động. "Những quan điểm như vậy không thể dễ dàng thay đổi bằng một câu nói, cuốn sách, buổi nói chuyện hay thậm chí là cuộc thảo luận của một số người", Yvonne giải thích.