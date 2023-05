Vụ thanh niên 24 tuổi tự thiêu ở Quảng Ngãi: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai

Chứng kiến con trai 24 tuổi tưới xăng, tự thiêu, người mẹ đã ngất lịm bên thi thể con.

Trên địa bàn TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ nam thanh niên tự thiêu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo báo Người lao động, sự việc xảy ra vào khoảng 17h5p ngày 9/5, tại tổ 7, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thiều Anh T. (24 tuổi, ngụ phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) làm nghề vá lốp ô tô cùng với gia đình tại khu vực cầu Bàu Giang.

Người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Nguồn tin cho hay, trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân có cãi nhau lớn tiếng với gia đình do mâu thuẫn cá nhân. Sau đó, nạn nhân tự ra trạm xăng dầu ở gần đó, mua can xăng mang về tưới lên người, châm lửa tự thiêu.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Gia đình và người dân xung quanh cố gắng dập lửa cứu anh T. nhưng không thành. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người hết sức bàng hoàng.

Đặc biệt, người mẹ chứng kiến sự việc đã ngất lịm bên thi thể con trai, báo Dân Trí đưa tin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, anh T. suy nghĩ nông cạn nên tự tử. Sau sự việc, gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì, do đó cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)